Davi faz anúncio após Raquel enfrentar problema de saúde

A segunda-feira, 7, começou bastante agitada na família Brito. Após o anúncio que Raquel foi desclassificada de A Fazenda 16 por orientação médica, o irmão da ex-peoa, Davi Brito, usou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto.

Segundo o campeão do BBB 24, a irmã está bem e a mãe deles, Elisangela Brito, já está a caminho de São Paulo para ficar com a filha. "Deus está no controle de tudo, amém? Minha mãe já está a caminho de São Paulo, onde vai encontrar minha irmã. E essa semana ainda, se Deus quiser, ela vai retornar já", destacou o baiano.

A influenciadora precisou sair do reality após passar mal durante uma dinâmica em A Fazenda 16 na noite deste domingo, 6, e, ao realizar uma série de exames, os médicos recomendaram que ficasse fora da competição.

"Venho por nome de Raquel também agradecer a toda a produção da Record. Que deu todo o suporte, que ajudou. Que deu essa oportunidade a ela de entrar pro reality show. E assim a vida que segue agora", continuou.

Ainda nos stories, Davi contou que conversou com a irmã pelo telefone e que ela está "super bem". "Ela vai cumprir com as obrigações lá com a Record e depois retornará para Salvador. Aqui ela vai ter todo o apoio e suporte que precisar. Só passando pra tranquilizar vocês, tá tudo bem, na paz de Cristo", afirmou.

Enquanto a produção do reality e assessoria da influenciadora seguem sem mais detalhes sobre o verdadeiro diagnóstico de Raquel Brito, o público continua curioso para saber o que está acontecendo.

