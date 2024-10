Leonardo quebra silêncio após acusação de trabalho escravo; veja vídeo

Leonardo é acusado de crime e se manifesta - Foto: Reprodução

Colocado na “lista suja” do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o cantor Leonardo usou suas redes sociais para se pronunciar sobre as acusações de submeter seus trabalhadores a condições análogas à escravidão.

A indicação do sertanejo como empregador “irregular” aconteceu após uma fiscalização na Fazenda Talismã, localizada em Jussara, no estado de Goiás. A relação, atualizada nesta segunda-feira (7), com o nome de batismo de Leonardo, Emival Eterno Costa, aparece ao lado de outros 175 empresários.

O cantor iniciou o pronunciamento afirmando estar “surpreso e muito triste” por seu nome estar sendo comentado e relacionado às práticas de trabalho análogo à escravidão. Segundo o sertanejo, a citação aconteceu por conta de uma propriedade arrendada há cerca de 2 anos.

“Em 2022, eu arrendei uma fazenda para que o arrendatário plantasse soja, milho, sei lá, o que ele quisesse. Se eu estou arrendando a fazenda pra ele, ele tem o direito de plantar o que ele quiser, entendeu? E nisso surgiram uns funcionários lá, que eu não conheço, nunca vi falar, nunca vi”, relatou.

De acordo com Leonardo, lhe foi lavrada uma multa após vistoria do MTE nesta fazendo arrendada, denominada Lacanca. A notificação foi expedida em seu nome, já que ele é o proprietário das terras.

“Essa multa veio pra mim, a gente acertou tudo, inclusive já tá arquivada, já foi tudo acertado e eu não conheço quem tava lá naquelas casinhas. Gente, eu já plantei tomate, eu já sei como é que é, a vida é difícil lá. Eu, do meu coração, jamais, jamais faria isso, entendeu?”, esclareceu.

“Eu acho que há um equívoco muito grande sobre a minha pessoa. O Brasil inteiro me conhece, sabe a pessoa que eu sou, que tem idoneidade… graças a Deus, foi tudo que meu pai e minha mãe deixaram pra mim de herança, foi isso. Então eu tô dizendo pra vocês, eu não me misturo nessa lista aí que eles fizeram de trabalho escravo. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa, totalmente contra e vou ser sempre contra isso”, se defendeu.

