Filho de Faustão atualiza estado de saúde do pai: “Difícil”

Filho de Fausto Silva, João Silva, que atualmente apresenta o Programa do João na Band, comentou sobre o estado de saúde do pai, que passou por dois transplantes, de coração e de rim. João e a irmã, Lara Silva, participaram do ‘Altas Horas’, da Globo, no último sábado, 5.

“Ele está bem, graças a Deus. Acho que é um processo muito difícil [de recuperação dos transplantes], então cada melhora, seja grande ou seja pequena, é gratificante. Como família, a gente tem que nesse momento ficar mais unido ainda e dar a significância para tudo isso”, revelou o rapaz.

João e Lara participaram da edição do Altas Horas feita especialmente com irmãos. Além deles, estiveram no programa Gian e Giovanni, Tony e Izzy Gordon, Daniele e Diego Hypólito, Lexa e Wenny, Ed Gama e Marcella Peixoto, Mariana Rios e Leonardo Rios, MC Daniel e Gustavo Nicola, Nico Rezende e Eliana Rezende, Wanessa Camargo e Camila Camargo.