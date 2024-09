Faustão revela propostas para internet, mas planeja retorno à TV

Faustão ainda comemorou a possibilidade de um tratamento proposto por um médico que pode melhorar ainda mais sua qualidade de vida - Foto: Reprodução | Record

Fausto Silva, longe da TV há um ano, já está pensando em voltar ao posto que deixou. O apresentador revelou ter recebido propostas para trabalhar na internet, mas a vontade mesmo é voltar a fazer TV.

"Queria voltar e fazer algo que nunca fiz. Mas, primeiro, vou cuidar da saúde. Perdi dez quilos, perdi massa", contou Faustão.

O apresentador que fez seu último programa na Band em agosto de 2023, participou de uma entrevista com o jornalista César Filho. No bate-papo, o apresentador atualizou sobre sua saúde e afirmou estar bem, mesmo com as especulações sobre suas visitas ao Einstein para fazer diálise. "A saúde está muito boa. Após dois transplantes, eu precisava recuperar a parte física. Depois de superar transplante de coração e de rim, agora tenho que cuidar da funilaria", explicou.

Faustão ainda comemorou a possibilidade de um tratamento proposto por um médico que pode melhorar ainda mais sua qualidade de vida.

"Esta semana tem uma perspectiva de reduzir a diálise para uma vez na semana, até parar. Tem duas expectativas. Uma é essa que eu ainda estou acreditando na equipe que me atende, mas eu já tenho a possibilidade de operar com um médico curitibano em Miami, eu fiz consulta com ele. Ele quer implantar no SUS esse sistema dele, que é uma revolução. Isso vai dar mais possibilidades. Tenho uns dez doadores só da família com compatibilidade de tipo sanguíneo", concluiu.