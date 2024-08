Faustão nega internação recente e revela se visitou Silvio Santos em hospital

Faustão dá entrevista para o Fantástico e fala sobre a morte de Silvio Santos e sua saúde - Foto: Reprodução | Globo

Após dois transplantes, Faustão participou do Fantástico, da Globo, na noite deste domingo, 18, em homenagem a Silvio Santos, que morreu no último sábado, 17, aos 93 anos. Ele negou que ficou internado ao mesmo tempo que o apresentador.

“Só fui hospitalizado duas vezes: transplante de coração e rim. Vou duas vezes por semana para fazer diálise. Faz uns 5 anos que vou no [Hospital] Einstein duas vezes por semana fazer diálise.”

O apresentador comenta que não visitou Silvio Santos no hospital. "Não quis incomodá-lo”, explicou.

Faustão ainda revelou que nunca fumou nada e nem consome bebidas alcoólicas. “Nunca usei droga. E tive que fazer transplante. Tô com um coração de um atleta de 30 anos. Tenho que cuidar, fazer ginástica, fisioterapia", contou.

De forma tranquila, Faustão não se incomoda com os boatos de estar internado e mal de saúde. “Você recebe uma bênção dessas. Pô, se mereci voltar e estou me sentindo muito melhor, eu tenho uma responsabilidade. Ou me acostumo [com as mentiras]. É muito Instagram e pouco trabalho no amanhã.”

Mesmo com muitos telespectadores aguardando pelo momento quando fala sobre voltar a trabalhar, ele desconversa. "Tem muita gente que sente saudade [de ver o apresentador na TV]”, completou.