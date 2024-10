Fim de uma era! Rafael Nadal anuncia aposentadoria do tênis

Rafael Nadal com título de Roland Garros - Foto: Thomas SAMSON / AFP

Visto por muitos como o maior tenista da história, o espanhol Rafael Nadal anunciou a sua aposentadoria do tênis profissional na manhã desta quinta-feira, 10. Através das redes sociais, o atleta de 38 anos divulgou um vídeo, para lá de emocionante, revelando a decisão e relembrando grandes momentos da sua carreira.

A 'última dança' de Nadal será na Copa Davis de 2024, quando representará a Espanha na disputa por equipes, que ocorre entre os dias 19 a 24 de novembro. A decisão foi movida, principalmente, pelo histórico de lesões recentes do atleta, que o impediam de se manter em alto nível.

"A verdade é que tenho vivido anos difíceis, especialmente os últimos dois. Não fui capaz de jogar tênis sem sofrer com limitações. É uma decisão difícil, que me demandou certo tempo, mas tudo tem um início e um fim. Acredito que seja o momento certo para encerrar uma carreira longa e muito mais vitoriosa do que eu jamais pude imaginar", declarou o tenista.

Rafael Nadal fez a sua estreia no tênis profissional em 2002, com apenas 15 anos. Apenas dois anos depois, o espanhol conquistou o seu primeiro título de ATP, em Sopot, na Polônia. De lá para cá, o Touro conquistou 22 títulos de Grand Slam, sendo 14 Roland Garros, sendo o maior vencedor do torneio.

Rafael Nadal com título de Roland Garros | Foto: Thomas COEX / AFP

Em 22 anos de carreira, o espanhol permaneceu por diversas semanas no topo do ranking, deixando Roger Federer e Novak Djokovic, seus maiores rivais, para trás. Ao todo, foram 92 títulos conquistados, garantindo o seu lugar no Olimpo do tênis.

Um dos momentos mais emblemáticos da carreira do espanhol ocorreu nas Olimpíadas de 2008, em Pequim, conquistando a medalha de ouro.

Sua última conquista ocorreu, justamente, na sua superfície favorita: o saibro. Em Roland Garros, na edição de 2022, Nadal bateu o norueguês Cásper Ruud por 3 sets a zero. Neste mesmo ano, o ex-número 1 já havia conquistado o Grand Slam do Australian Open.

"Que carreira, Rafa! Sempre esperei que esse dia nunca chegasse. Obrigado pelas memórias inesquecíveis e todas as suas conquistas incríveis no jogo que amamos. Foi uma honra absoluta", escreveu Roger Federer ao amigo.

Nadal e Roger Feder | Foto: Adrian DENNIS / AFP

Principais conquistas:



Roland Garros: 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022)

US Open: 4 (2010, 2013, 2017 e 2019)

Wimbledon: 2 (2008 e 2010)

Australian Open: 2 (2009 e 2022)

Olimpíadas: 1 (2008)

Copa Davis: 4 (2004, 2009, 2011 e 2019)