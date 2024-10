Argentina empata com a Venezuela e Messi dispara: "Jogo muito feio"

Messi em campo pela seleção argentina contra a Venezuela - Foto: Juan Barreto | AFP

Com um gol de Salomón Rondón, a Venezuela jogou um balde de água fria no retorno de Lionel Messi à seleção argentina ao empatar em casa em 1 a 1 com os campeões mundiais nesta quinta-feira, 10, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O estado do gramado atrasou o início da partida, com os funcionários tirando água da melhor maneira que podiam. Assim que soou o apito inicial, Venezuela e Argentina encontraram problemas para desenvolver seu futebol e, forçados pelas circunstâncias, tiveram que apostar nos lançamentos longos.

Foi muito difícil. Torna o jogo muito feio, muito travado, não podíamos dar dois passes seguidos Lionel Messi - atacante da seleção argentina

Nicolás Otamendi aproveitou um rebote para colocar a 'Albiceleste' em vantagem aos 13 minutos, num jogo que começou com meia hora de atraso devido ao mau estado do campo do Estádio Monumental de Maturín, encharcado devido às fortes chuvas antes do duelo.



Rondón empatou com uma cabeçada aos 20 minutos do segundo tempo, após um ótimo cruzamento de Yeferson Soteldo e aumentou seu recorde de maior artilheiro de todos os tempos da 'Vinotinto', com 45 gols.

"Só há uma leitura: não havia condições de jogar hoje. Isso está claro. O jogo poderia ter sido disputado amanhã", afirmou o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, em entrevista coletiva.

"O campo estava difícil. Foi uma pena para o espetáculo, mas tínhamos que jogar", disse pouco depois Fernando Batista, treinador da Venezuela.

Mesmo com o empate, a Argentina mantém a liderança com 19 pontos, enquanto a Venezuela está na sétima colocação, com 11. A 'Vinotinto' sai pela primeira vez da zona de acesso direto à Copa do Mundo nestas Eliminatórias, permanecendo por enquanto na posição que leva à disputa da repescagem.