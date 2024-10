Fortuna milionária! Veja como Nadal investiu o que ganhou no tênis

Rafel Nadal anunciou a aposentadoria nesta quinta-feira - Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Rafael Nadal, um dos maiores nomes da história do tênis, anunciou sua aposentadoria nesta quinta-feira, 10, após 23 anos de uma carreira repleta de conquistas. Além de ser dono de 22 títulos de Grand Slam, o tenista espanhol acumulou um grande patrimônio, tornando-se o segundo atleta mais bem pago da história do esporte, com ganhos de US$ 134,9 milhões (cerca de R$ 755 milhões).

Com toda essa grana, Nadal investiu sua fortuna em muitos bens de luxo, incluindo um iate, mansões e uma incrível coleção de carros. Veja alguns:

O iate dos sonhos

Entre os itens de maior destaque do patrimônio de Nadal está seu iate de luxo, um catamarã modelo 80 Sunreef Power, avaliado em 5,4 milhões de euros (R$ 33 milhões). O barco, comprado em 2019, possui 78,6 pés (24 metros) de comprimento e é equipado com tudo para o máximo conforto. Com capacidade para acomodar até 12 pessoas, a embarcação conta com quartos, banheiro, um amplo salão de festas e espaço para acoplar um jet ski, garantindo momentos de lazer de alto padrão.

Mansões de luxo na Espanha e República Dominicana

Nadal também é proprietário de duas mansões que refletem seu estilo de vida luxuoso. Em Maiorca, na Espanha, ele possui uma mansão em Porto Cristo, comprada em 2013 por 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões), que passou por uma reforma completa, incluindo uma piscina de borda infinita e um porto para seu iate. Já na República Dominicana, o atleta adquiriu uma casa de veraneio em 2012, localizada em um condomínio de luxo em Playa Nueva Romana. Avaliada em 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões), a casa de dois andares oferece uma fuga paradisíaca em um dos destinos mais procurados do Caribe.

Coleção de carros de luxo

Como um verdadeiro amante de carros, Rafael Nadal possui uma invejável coleção de veículos de luxo. Dentre os modelos mais notáveis, estão um Aston Martin DBS, uma Ferrari 458 Italia, e dois Mercedes Benz, incluindo o potente AMG SL55. O Aston Martin, famoso por ser o carro de James Bond, foi adquirido por Nadal em 2009 por 269.000 dólares (R$ 1,5 milhão). Com um motor que vai de 0 a 100km/h em apenas 4,3 segundos, o carro é uma edição limitada e aparece no filme "Quantum of Solace".