Djokovic vence Mensik e vai enfrentar Fritz nas semifinais de ATP 1000

O tenista sérvio Novak Djokovic (4º do ranking da ATP) e o americano Taylor Fritz (7º) vão se enfrentar nas semifinais do Masters 1000 de Xangai depois de terem vencido nesta sexta-feira (11) o surpreendente tcheco Jakub Mensik (65º), de 19 anos; com parciais de 6-7 (4-7), 6-1 e 6-4, e o belga David Goffin (66º), por 6-3 e 6-4, respectivamente.

No sábado, Fritz tentará desencantar em seu décimo duelo contra Djokovic, que soma nove vitórias em nove jogos contra o americano. O último encontro entre os dois foi em janeiro, nas quartas de final do Aberto da Austrália.

"Já jogamos muitas vezes e nunca consegui vencê-lo. Estou esperando o meu momento chegar, talvez consiga a primeira vitória", disse Fritz, confiante.

O jovem Mensik, grande surpresa do torneio depois de ter eliminado Grigor Dimitrov (10º) e Andrey Rublev (6º), conseguiu vencer a lenda sérvia no tie-break do primeiro set, com a serenidade necessária para marcar sete dos últimos oito pontos.

Mas 'Djoko' se impôs no restante da partida e venceu os dois seguintes com autoridade.

No terceiro set Djokovic conseguiu ficar em vantagem apesar de sentir um desconforto no joelho direito que o obrigou a solicitar o atendimento médico.

Fritz vence Goffin

“No geral foi uma grande batalha, ele tirou o melhor de mim para vencer. Ele tem apenas 19 anos e está jogando em alto nível, lidando muito bem com situações de alta pressão para alguém que não tem muita experiência. Ele tem um futuro muito brilhante", disse o sérvio que conquistou 24 torneios de Grand Slam na carreira.

Mais cedo, Taylor Fritz cumpriu as previsões contra David Goffin. O americano de 26 anos, vice-campeão do último Aberto dos Estados Unidos (quando foi derrotado na final pelo italiano Jannik Sinner), eliminou o veterano belga – de 33 anos – que vinha realizado uma excelente campanha no torneio, após bater o italiano Lorenzo Musetti (18º) e o número três do mundo, o alemão Alexander Zverev.

"Estou jogando cada vez melhor. Muito animado por poder jogar contra Djokovic. Estamos nas últimas rodadas do torneio e qualquer um pode vencer qualquer um. Vou precisar de toda a minha velocidade, precisão e força", disse o tenista californiano.

O número 1 do mundo, Jannik Sinner, garantiu sua vaga nas semifinais na quinta-feira ao derrotar o russo Daniil Medvedev (5º) com grande autoridade (parciais de 6-1 e 6-4). Ele vai enfrentar o tcheco Tomas Machac (33º), que surpreendeu o vencedor de Roland Garros e Wimbledon Carlos Alcaraz (2º).