Festival Remo sem Fronteiras celebra o Dia das Crianças na praia

No próximo sábado, 12, das 8h às 12h, a Praia da Preguiça será palco nova edição do Festival Remo Sem Fronteiras, organizado pela Associação Remo Sem Fronteiras (ARS) em parceria com o Kaiaulu Va’a Clube de Canoagem. O evento é gratuito e contará com a participação de mais de 150 atletas, incluindo categorias kids, júnior, adulto, 60+ e PCD (Pessoas com Deficiência).

Além das competições de remo, o festival celebra o Dia das Crianças com uma série de jogos e brincadeiras lúdicas que visam estimular a psicomotricidade, promovendo a educação em movimento e a cultura do brincar. Os participantes poderão desfrutar de lanches e concorrer a prêmios. A programação também inclui atividades em homenagem ao Dia do Idoso, integrando diversos projetos realizados ao longo do ano, como música, grafite e ações de limpeza da praia.

Cláudio Mota, representante da Associação de Remo Salvador, ressalta a importância do projeto na promoção da inclusão social e acessibilidade. “As atividades esportivas e de lazer são ferramentas fundamentais para a inclusão social, pois permitem que as diferenças sejam vistas de maneira positiva, favorecendo o convívio e o respeito mútuo. É essencial garantir que pessoas de todas as origens étnicas, culturais e socioeconômicas tenham a oportunidade de participar plenamente na sociedade, livres de barreiras ou preconceitos”, afirma.

Com o objetivo de democratizar o acesso ao esporte, o festival proporciona oportunidades para crianças, jovens e PCDs que enfrentam vulnerabilidades sociais. O evento une a prática da canoa havaiana ao belo cenário da Baía de Todos os Santos, promovendo acessibilidade, integração e socialização.

Por meio do remo e de oficinas voltadas para arte, cultura e cidadania, a parceria entre o Kaiaulu e a ARS transforma o esporte em uma poderosa ferramenta educacional. Isso contribui para a formação cidadã dos jovens, disseminando valores como honestidade, respeito e responsabilidade.

“O esporte não só facilita a socialização, mas também ajuda a desenvolver disciplina, autoconfiança e concentração, além de ensinar a exercer liderança. Os jovens devem ser reconhecidos como agentes de transformação, desempenhando um papel fundamental na construção de um futuro melhor”, conclui Lorena Lago, gestora do Kaiaulu.