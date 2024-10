Especulado na Europa, Gabriel Xavier conquistou confiança de Ceni

Gabriel Xavier na partida contra o Flamengo, no dia 5 de outubro - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em 2024, o Bahia deu um salto de patamar no futebol brasileiro, escapando do rebaixamento à Série B na última rodada do Brasileirão de 2023, diretamente para a disputa por uma vaga direta na Libertadores de 2025, na atual edição do certame. Um dos principais fatores para essa mudança está diretamente atrelada a evolução do setor defensivo da equipe comandada por Rogério Ceni. Em 60 jogos no ano, o Esquadrão sofreu 59 gols, ou seja, menos de um gol por partida. Na Série A, possui a 10ª melhor defesa da competição.

A evolução no rendimento da defesa azul, vermelha e branca tem nome e sobrenome: Gabriel Xavier. Com nome especulado na Europa pela grande temporada, o jovem zagueiro iniciou a temporada no banco de reservas, mas foi ganhando espaço na equipe titular aos poucos, até que após muita pressão da torcida, e lesão de Victor Cuesta, que até então formava dupla de zaga com Kanu, se firmou no time com boas atuações.

Leia mais:

>> Cruzeiro deve ter retorno de goleiro para enfrentar o Bahia

>> Bahia entra no G-4 e Vitória sobe no ranking de público em 2024

Com 45 partidas disputadas no ano, o zagueiro ganha ainda mais destaque quando o assunto é Campeonato Brasileiro. Isso porque o atleta é um dos principais defensores da competição, sendo titular nas 27 oportunidades que esteve em campo, com nove jogos sem sofrer gols.

Os números de Gabriel Xavier impressionam. São 1.6 interceptações por jogo, 1.9 desarmes por jogo, 3.1 bolas recuperadas por jogo, apenas 0.2 dribles sofridos por partida, 5.6 cortes por confronto e 71% de aproveitamento nos duelos aéreos, liderando este último quesito, entre os jogadores dos times da Série A por todas as competições no 2º semestre de 2024, conforme dados do Sofascore.

O zagueiro, formado nas categorias de base do Esquadrão, pode, inclusive, ser o primeiro jogador do Esporte Clube Bahia a figurar na equipe do ano da Bola de Prata, da ESPN, após mais de 20 anos. Gabriel Xavier compõe a seleção do prêmio desde a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O goleiro Emerson Ferretti e o meia Preto Casagrande foram eleitos ao time do ano pela Revista Placar, em 2001, há 23 anos.

Destaque internacional

A temporada de 2024 do camisa 3 do Tricolor de Aço tem chamado atenção não só no território brasileiro, mas também em águas internacionais. De acordo com um levantamento produzido pelo CIES, observatório do futebol, o jovem é o 7º zagueiro de maior destaque do futebol mundial, excluindo atletas das cinco principais ligas da Europa. Confira: