Xodós! Filhos de Everton Ribeiro recebem presente do Flamengo

Everton Ribeiro e família durante despedida do Flamengo - Foto: Divulgação/ @marilia_nery

Em comemoração ao Dia das Crianças, que foi comemorado neste sábado, 12 de outubro, os filhos de Everton Ribeiro com Marília Nery receberam um presente para lá de especial do Flamengo. O meia do Bahia passou sete anos no clube carioca, o que gerou identificação do pequenos, que não escondem torcer para o rubro-negro.

Desta maneira, retribuindo todo o carinho de Antônio e Augusto, o Flamengo enviou uma moto elétrica de brinquedo personalizada, com cores e o escudo do clube. Através das redes sociais, a esposa do camisa 10 agradeceu pelo presente e mostrou toda a animação dos filhos.

Veja o vídeo:

Totói e Guto se igualam aos filhos dos jogadores da equipe carioca, que receberam o presente em homenagem ao Dia das Crianças. Vale lembrar que, durante a apresentação de Everton ao Bahia, o filho mais novo do casal puxou o hino do Flamengo, levando todos a gargalharem.

Em uma longa passagem no rubro-negro carioca, Everton Ribeiro conquistou o seu posto como um dos maiores ídolos do clube, somando inúmeros títulos. O camisa 10 foi titular em duas Libertadores, 2019 e 2022, dois Campeonatos Brasileiros, 2019 e 2020, Copa do Brasil de 2022 e muito mais. No período, também realizou 394 partidas, colaborando com 46 gols e 61 assistências.