Gilberto se diz pronto para jogar contra o Cruzeiro: "Trabalhei muito"

Gilberto deverá ser o titular na lateral-direita do Bahia contra o Cruzeiro em BH - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Com a suspensão do titular Santiago Arias, Gilberto deverá ser o escolhido para ocupar a lateral-direita do Bahia no confronto direto contra o Cruzeiro, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 15, e falou de suas expectativas em retornar ao time titular após dois meses sem atuar.

Leia mais:

>> Relembre os atletas do Bahia no último triunfo contra o Cruzeiro em MG

>> Especulado na Europa, Gabriel Xavier conquistou confiança de Ceni

A última partida oficial de Gilberto pelo Bahia foi no dia 4 de agosto, no revés por 1 a 0 fora de casa para o Fluminense, pela 21ª rodada. Mesmo com tanto tempo fora de ação, o camisa 2 afirma que trabalha para brigar por posição entre os titulares.

"Motivação eu tenho diariamente. Toda vez que chego aqui, chego motivado, independente de estar jogando ou não. A gente sabe que o futebol é dinâmico, e o treinador faz as escolhas dele. Todos têm potencial para jogar na titularidade. Hoje não sou eu, mas pode ser amanhã. Então, estou sempre buscando estar preparado para quando a oportunidade aparece e fazer o melhor para o Bahia".

"Estou preparado, sendo preparado desde que cheguei ao Bahia. Sempre buscando estar pronto para qualquer jogo. Não sei se sexta-feira vou iniciar mas, se for, tenho certeza que eu vou estar 100%", complementou.

Gilberto esteve em campo apenas em 38 minutos nas últimas partidas pelo Bahia. Ele fala como tem trabalhado as características físicas e crê em um bom desempenho individual diante do Cruzeiro.

"A situação que ninguém gosta, mas tenho trabalhado bastante. Sei que, nesse tempo que não estive jogando, trabalhei muito. Tenho aproveitado para aumentar as minhas características de força, potência e melhorar cada vez mais. Se eu tiver oportunidade no próximo jogo, fazer um grande jogo e ajudar a equipe", pontuou.

Gilberto valorizou o tempo livre para as atividades. O elenco tricolor alternou dias de descanso e trabalhos físicos e técnicos durante a pausa para a Data Fifa.

"Com certeza, um intervalo muito importante. Quanto mais tempo tem para trabalhar, melhor temos a ficar como time e grupo. Sabemos que faz tempo que a gente não consegue o triunfo fora de casa, e temos tudo para buscar agora no próximo jogo. Estamos focados, trabalhando bastante, e eu tenho certeza que a gente tem tudo para ter um grande resultado.

Além de um jogo de seis pontos, Cruzeiro e Bahia fazem um confronto direto por uma das vagas a Libertadores de 2025. O Esquadrão ocupa a 7ª posição com 45 pontos, enquanto o time celeste é o 8º com 42. Gilberto projeta a partida no Mineirão e crê no resultado positivo.

"A gente tem trabalhado bastante, conversado, assistindo aos vídeos. Ver onde pode melhorar, onde errou e não cometer os mesmo erros para conseguir o triunfo. A gente sabe que o caminho é vencendo o jogo. Isso que a gente vai fazer na sexta-feira", disse.

"A gente sabe que é um time forte, que vai vir buscando o resultado a todo momento, com apoio da sua torcida. Mas também sabemos da nossa qualidade. É um adversário forte, mas a gente também é. Então a gente vai buscar jogar de igual para igual. E buscar a todo momento o triunfo", concluiu Gilberto.