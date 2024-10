Relembre os atletas do Bahia no último triunfo contra o Cruzeiro em MG

Everton Ribeiro era jogador do Cruzeiro no último triunfo do Esquadrão em Minas Gerais - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia / Divulgação

O Bahia faz o famoso "jogo de seis pontos" contra o Cruzeiro em briga direta por uma das vagas a Libertadores de 2025. O Esquadrão de Aço é o 7º colocado com 45 pontos, enquanto o time celeste está na 8ª colocação com 43. O Tricolor precisa quebrar o tabu de não vencer o time mineiro há exatos 10 anos em Belo Horizonte.

Último triunfo do Bahia em Minas Gerais foi marcante

Precisando vencer para escapar do rebaixamento da Série A de 2013, o time azul, vermelho e branco estragou a festa da entrega da taça de campeão brasileiro do Cruzeiro, quando venceu por 2 a 1 de maneira dramática, com o gol marcado aos 45 minutos do segundo tempo.

Você se lembra do time que foi a campo naquela tarde de domingo do dia 13 de novembro de 2013? O Portal A TARDE relembra os os jogadores do Flamengo naquela partida e onde estão atualmente.



Jogadores do Bahia que entraram em campo no triunfo contra o Cruzeiro em 2013

Marcelo Lomba - Ainda em atividade, é o goleiro reserva do Palmeiras

Rafael Miranda - Volante de origem, atuou como lateral-direito improvisado na ocasião. Está aposentado aos 40 anos

Titi - É jogador do Fortaleza e considerado uma referência da equipe que luta pelo título brasileiro de 2024

Demerson - Seu último clube foi o Persela Lamongan, da Indonésia. Está aposentado

Raul - O lateral-esquerdo foi contantemente utilizado em 2013. Está aposentado

Fahel - Era um dos líderes da equipe em 2013. Já pendurou as chuteiras

Hélder - Volante se destacava por sua regularidade e se aposentou em 2018

Anderson Talisca - Autor do gol do triunfo no Mineirão, era a maior revelação do Bahia na época. Após passagens em clubes da Europa e Ásia, defende o Al Nassr da Arábia Saudita.

Marquinhos Gabriel - Marcou o primeiro gol tricolor em BH. Aos 34 anos é titular do Criciúma.

Diones - Entrou no decorrer do jogo em BH. Aos 39 anos, defendeu o Bahia de Feira em 2024.

William Barbio - Atacante de beirada, era opção constantemente utilizada. Aos 31 anos, atua pelo Amazonas na Série B

Fabrício Lusa - Atua como volante e lateral-direito. Aos 32 anos, estava no Nova Mutum-MT

Fernandão - Peça importante em 2023, é considerado como ídolo por torcedores do Bahia. Encerrou a carreira em 2024 no Vila Nova.

Souza - Foi o autor da assistência para o gol do triunfo marcado por Anderson Talisca no Mineirão. Está aposentado.