Profissionais do Bahia são convocados para Seleção Brasileira Feminina

Martha, Carol Melo e Fábio Lima - Foto: Divulgação | ECBahia

Na tarde desta terça-feira, a meio-campista Martha, do Bahia, foi convocada para representar a Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo da categoria, que será disputada em Santo Domingo, República Dominicana. O Brasil estreia na competição na próxima quinta-feira, 17, às 20h, contra a Zâmbia, no Estádio Félix Sánchez.

A promessa das Mulheres de Aço foi chamada para a vaga de Yasmin Cardozo, do PSG, que precisou ser cortada da lista após sofrer uma lesão na coxa direita. Martha já havia sido convocada para a equipe comandada pela treinadora Simone Jatobá e participou do período preparatório em Bragança Paulista entre os dias 20 de agosto e 3 de setembro.

Além da jogadora, o Bahia contará com outros dois profissionais convocados para a Seleção Feminina, mas dessa vez na categoria profissional. A Gerente de futebol, Carol Melo, e o massagista Fábio Lima foram convocados pelo Brasil para os para amistosos contra a Colômbia no fim de outubro.