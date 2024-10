Sem acerto, Alerrandro não enfrenta o RB Bragantino pelo Brasileirão

Alerrandro é o artilheiro do Vitória na temporada 2024 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória terá um desfalque importante para o confronto direto contra o RB Bragantino, marcado para este sábado, 19, às 16h, no Barradão, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Sem acerto com o clube de Bragança Paulista em relação a liberação, o atacante Alerrandro está fora do jogo deste fim de semana. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Portal A TARDE.

Conforme apurado pelo Portal A TARDE, a diretoria rubro-negro insistiu nos contatos com a cúpula do RB Bragantino para negociar liberação de Alerrandro, contudo sem respostas. Com isso, as partes não chegaram a um denominador comum.

Para contar com Alerrandro, que está emprestado pelo RB Bragantino, o Vitória buscava a renovação do empréstimo com uma cláusula liberatória para partidas contra o time paulista ou a aquisição de parte dos direitos econômicos do jogador.

No contrato de empréstimo válido até dezembro, o centroavante só seria liberado para o jogo deste fim de semana somente com o pagamento de R$ 1 milhão.

Vale salientar que Alerrandro foi emprestado pelo Braga até o final de 2024. Ele tem passe fixado no valor de 6 milhões de euros, o equivalente a R$ 38 milhões convertidos na nossa moeda.

O camisa 9 é o artilheiro rubro-negro na temporada e vive seu melhor momento individual na carreira, com 13 gols marcados e sete assistências distribuídas em 44 jogos realizados pelo Vitória.

Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Vitória é o 17º colocado, com 29 pontos. Já o RB Bragantino soma 34 pontos e está na 13ª posição na classificação geral da Série A