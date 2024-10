Vitória x RB Bragantino: Saiba a parcial atualizada de ingressos

Barradão será o palco do confronto direto entre Vitória e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em meio a pausa nos jogos oficiais por conta da Data Fifa, o Vitória retornará aos gramados neste sábado, 19, quando recebe a visita do RB Bragantino, às 16h, no Barradão, pela 30ª do Brasileirão.

Para este confronto direto para escapar do Z-4, mais de 12 mil torcedores já estão garantidos, confirmados através do check-in dos sócios Sou Mais Vitória e ingressos avulsos de torcedores não sócios. A informação foi inicialmente divulgada pelo apresentador Léo Santiago e confirmada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE.

Os check-ins online ainda estão em andamento. As prioridades são os planos Sou Leão da Barra, Sou Tradição, Sou Colossal e Sou Sem Fronteiras. Na sequência, estão os planos Sou Um Nome na História e Sou Vermelho e Preto. Já as vendas físicas começam nesta quarta-feira, 16, nas lojas dos Shoppings. A comercialização nas bilheterias do Barradão ocorre no dia do jogo.

Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Vitória é o 17º colocado, com 29 pontos. Já o RB Bragantino soma 34 pontos e está na 13ª posição na classificação geral da Série A