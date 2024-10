Vitória fará treino aberto para torcida antes de enfrentar o Bragantino

Vitória fará treino aberto na sexta-feira, antes de enfrentar o Bragantino - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Chegando na reta final do Campeonato Brasileiro de 2024, o Vitória espera contar com todas as energias positivas do seu torcedor para garantir a permanência na elite. Desta maneira, o último treino da semana será com portões abertos aos rubro-negros. No sábado, 19, o Leão recebe o Bragantino, pela 30ª rodada, com início previsto para às 16h.

A chegada está marcada para às 9h da sexta-feira, 18. Na entrada, que será no portão C do Barradão, o Vitória cobrará apenas 1kg de alimento não perecível.

Leia mais:

>>Fora da prisão, Daniel Alves posta primeira foto no Instagram: "Bons tempos"

>>Bahia entra no G-4 e Vitória sobe no ranking de público em 2024

>>Cruzeiro deve ter retorno de goleiro para enfrentar o Bahia

Após a pausa da Data Fifa, o elenco rubro-negro retorna aos treinos nesta segunda-feira, 14, tendo em vista folgou no domingo.

O Vitória é o atual 17º colocado da Série A, com 29 pontos somados, um ponto a menos que o Fluminense, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. A equipe carioca entra em campo na quinta-feira, 17, diante do Flamengo, atual 4º colocado. Desta maneira, em caso de empate ou derrota dos tricolores, o Leão só dependerá de si para sair do Z-4.