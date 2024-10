Adversário do Vitória sofre com jejum na Série A; entenda

Elenco do RB Bragantino na disputa do Brasileirão - Foto: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

O confronto direto contra o RB Bragantino é de suma importância para o Vitória escapar da zona de rebaixamento. O compromisso diante do Massa Bruta será neste sábado, 19, às 16h, no Barradão, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Leão da Barra pode aproveitar a fase ruim do adversário, já que o Braga vive o incômodo jejum de estar há pouco mais de um mês sem vencer no certame nacional.

Os comandados do técnico português Pedro Caixinha vem numa sequência de cinco jogos sem vencer no Brasileirão, com quatro empates diante de Grêmio, Internacional, Juventude e Palmeiras, além de uma derrota para o Atlético-MG.

A última vez que o RB Bragantino venceu no Brasileirão foi no dia 1º de setembro. A equipe derrotou o Bahia por 2 a 1 no Nabi Abi Chedid pela 25ª rodada.

O time de Bragança Paulista está na 13ª colocação na Série A, com 34 pontos somados, cinco à frente do rubro-negro baiano que abre o Z-4, ocupando a 17ª posição, com 29 pontos ganhos.