Vítima em voo da Chapecoense, Caio Júnior terá biografia lançada em Salvador

Um dos grandes nomes da história recente do Vitória, Caio Júnior terá sua biografia lançada em Salvador no dia 18 de outubro. Treinador do Leão em 2013, quando conquistou o título do Campeonato Baiano, o paranaense foi uma das 71 vítimas da tragédia envolvendo o avião da Chapecoense, em 2016.

Com uma carreira brilhante, Caio será homenageado pelo jornalista Adriano Rattmann, autor do livro, que também era assessor do treinador. O lançamento será na loja do Vitória no Shopping Paralela, às 18h30.

“A biografia era um sonho do Caio que eu pude realizar com o apoio da família dele. Lançar em Salvador é de fundamental importância porque ele viveu grandes momentos na cidade e isso está retratado no livro”, explica Rattmann.

Caio Júnior entrou para a história do clássico Ba-Vi ao comandar o Vitória em duas goleadas, 5x1 na reinauguração da Fonte Nova e 7x3 no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano em 2013. Os resultados fazem parte da memória dos torcedores do Leão, como um dos grandes jogos da equipe.

Vale lembrar que, o paranaense havia comandado o Bahia, mas deixou o time alegando problemas pessoais, fato que também é abordado no livro com todos os detalhes.