Com três de Messi, Argentina atropela a Bolívia em Buenos Aires

Messi brilhou no seu retorno à Argentina - Foto: Luis ROBAYO / AFP

Na noite desta terça-feira, 15, a Argentina confirmou sua força nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 ao golear a Bolívia por 6 a 0, em jogo disputado no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O grande destaque da partida foi Lionel Messi, que marcou três dos seis gols e liderou a equipe de Lionel Scaloni em mais uma vitória dominante.

Além do hat-trick de Messi, os outros gols foram anotados por Lautaro Martínez, Julian Álvarez e Thiago Almada, que atualmente defende o Botafogo. Com o resultado, a Argentina segue no topo da tabela com 22 pontos, abrindo três de vantagem sobre a Colômbia, segunda colocada. A Bolívia, por sua vez, sofreu uma dura derrota e caiu para a sétima posição, somando 12 pontos. No momento, a seleção boliviana está na zona de repescagem.