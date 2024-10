Ex-atacante afirma que Neymar não será o mesmo na Seleção após a lesão

Neymar é um dos principais artilheiros da Seleção Brasileira - Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Um dos ídolos recentes do São Paulo e titular da Copa do Mundo de 2010, o ex-atacante Luís Fabiano afirma que Neymar não voltará a ser o ponto de desequilíbrio no time verde e amarelo. Recuperação de grave lesão no joelho, o craque brasileiro já voltou a treinar no Al Hilal.

"Eu acho que o Neymar não vai ter vida fácil na Seleção. Até porque ele está voltando de lesão e não é mais aquele Neymar que a gente estava acostumado a ver, aquele que desequilibrava. Quem viu, viu", disse Luis Fabiano em participação na ESPN.

Para o "Fabuloso", a expectativa pelo retorno de Neymar e a pressão por resultados devido a má fase causará uma cobrança exagerada no camisa 10.

"A pressão vai ser maior ainda, porque a Seleção não está jogando nada e a esperança vai ser no Neymar. Vai ser mais complicado", complementou.

Neymar estava fora dos gramados a cerca de um ano após romper os ligamentos cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo em outubro de 2023. O retorno depende da avaliação do médico Rodrigo Lasmar, médico da Seleção e responsável pela cirurgia no jogador.

Neymar pode jogar contra o Uruguai na Arena Fonte Nova

Com a proximidade do retorno de Neymar, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) projeta a volta do camisa 10 para a Seleção Brasileira e deseja contar com o craque na Data Fifa de novembro - jogos contra Venezuela e Uruguai pela sequência das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.