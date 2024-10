Brasil recebe o Peru e vê oportunidade de alívio nas Eliminatórias

Treino da Seleção Brasileira na última segunda-feira, 14 - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A Seleção Brasileira venceu seu último compromisso nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, mas o desempenho dos comandados de Dorival Júnior deixou a desejar para muitos torcedores. Embora o resultado tenha levado o Brasil à quarta colocação na tabela, ainda há consenso de que isso está aquém do esperado para uma equipe pentacampeã mundial.

Para ter chances de subir mais ainda na classificação, a vitória é novamente essencial para a Canarinho, que enfrenta o Peru às 21h45 desta terça-feira, 15, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em partida válida pela 10ª rodada.

Nesta data Fifa, a sorte parece estar do lado dos brasileiros. Após enfrentar o Chile, penúltimo colocado na rodada anterior, o Brasil agora recebe os peruanos, também ocupando a mesma posição e sem ainda ter vencido fora de casa na competição.

Caso a Seleção deseje aliviar a pressão que vem sofrendo, apenas os três pontos interessam: se vencer, chegará a 16. No entanto, vale destacar que para subir mais duas posições, precisa torcer por derrotas de Colômbia (2º) e Uruguai (3º), ficando assim atrás somente da Argentina, que lidera o torneio com 19 pontos conquistados.

Apesar disso, é importante ter os pés no chão. A realidade da Seleção no momento ainda se resume a garantir sua vaga no Mundial, e não de ser o time a ser batido nas Eliminatórias. Nesse cenário, os cálculos da comissão técnica estão voltados para os adversários que estão abaixo na tabela, especialmente os que ocupam até a 7ª posição – equipes que também disputam uma vaga para a Copa do Mundo. É importante dizer, entretanto, que só chegando até a 6ª colocação que a Seleção garante vaga direta para o Mundial.

Quem está em 7° após disputar nove rodadas é a Venezuela, com 11 pontos. Ou seja, caso o Brasil triunfe, pode abrir cinco pontos de distância, o que tranquilizaria um pouco mais o torcedor, que, com as atuações recentes, possivelmente ficou até preocupado de pela primeira vez na história não ver a equipe na competição de seleções mais importante do mundo.

Aumentar a distância dos adversários abaixo na tabela pode ajudar a aliviar a pressão atual, mas não completamente. Para isso, é preciso também uma atuação de gala, que não dê a menor chance para o Peru na partida e deixe a melhor impressão possível para o restante das Eliminatórias.

Alterações

A Seleção vai para o embate da noite de hoje com uma formação diferente. O jogador escolhido para substituir Lucas Paquetá, suspenso, foi Gerson, que atuará como segundo volante. Essa escolha fez o treinador tirar André, ex-Fluminense, do seu time titular. Junto ao meia do Flamengo, jogando de forma um pouco mais ofensiva, entra Bruno Guimarães, do Newcastle, atleta que acabou perdendo espaço nos últimos jogos, mas que terá outra oportunidade contra o Peru.

Outra novidade para o duelo é a presença do jovem lateral Vanderson, jogador de apenas 23 anos que atua pelo Mônaco (FRA). Natural de Rondonópolis, no Mato Grosso, no Brasil atuou pelo Grêmio, mas logo foi vendido para o futebol europeu. Há pouco mais de um ano, o jogador tem ganhado destaque no time francês, o que o fez ser convocado duas vezes para defender as cores verde e amarela, tanto por Ramon Menezes quanto por Fernando Diniz, porém, entrando no segundo tempo.

Agora, sob comando de Dorival, o atleta finalmente vai começar uma partida como titular pela Seleção. O treinador comentou, em entrevista recente, que já vinha sondando o lateral.

“Acompanho o Vanderson desde o início, em Rio Preto. Quando foi para o Grêmio, já foi com uma carreira direcionada e na expectativa de crescimento. É o que está acontecendo. Ele tem evoluído muito. É um jogador que tem um ataque muito forte e isso chamou a atenção na maioria dos clubes. Saiu do país bem cedo, mas apresenta consistência e faz jogos com regularidade. Achamos que pode ser um jogador que ocupe um lugar na equipe. Danilo com características mais defensivas e Vanderson com um pouco mais de liberdade”, disse.

Para o jogador do Mônaco ter essa chance, o técnico precisou ‘sacar’ o experiente lateral Danilo, que esteve presente nas duas últimas Copas do Mundo. Também capitão da Seleção, o atleta da Juventus vem sendo alvo de críticas de diversos torcedores pelos seus desempenhos.

O ápice das reclamações ocorreu no último jogo do Brasil, contra o Chile, quando o gol do adversário saiu ainda nos primeiros cinco minutos de jogo, em um cruzamento que o lateral falhou no posicionamento.

Vanderson, destaque em vitória do seu time sobre o Barcelona nessa Champions, chega para mostrar à torcida que a vaga tem concorrência.