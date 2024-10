Com Messi recuperado, Argentina recebe Bolívia; saiba onde assistir

Jogadores da Argentina durante treino - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

A seleção argentina, com Messi a bordo, tentará retomar o caminho das vitórias ao receber nesta terça-feira, 15, uma empolgada Bolívia, em um dos jogos marcantes da décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O confronto está marcado para acontecer no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 21h. A transmissão da partida será feita em tv fechada, pelo Sportv.

A 'Albiceleste' vem de uma derrota diante da Colômbia e de um empate na visita à Venezuela, um ligeiro revés que não modificou muito a situação da campeã mundial como líder do torneio classificatório, com 19 pontos.

Assim como a Argentina não conseguiu sair vitoriosa do calor de Barranquilla e nem do campo encharcado de Maturín, na última rodada seus perseguidores tampouco foram bem, já que a Colômbia (16 pontos) não conseguiu pontuar em sua viagem a El Alto, com uma derrota contra a Bolívia (1-0), e o Uruguai (15) foi derrotado em Lima diante do Peru (1-0).

Neste contexto, o técnico Lionel Scaloni pode contar com o retorno do astro Lionel Messi, recuperado de uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito que o deixou fora dos campos por quase dois meses, mas também teve que considerar diversas alterações devido a problemas físicos do restante do elenco além de suspensões.

Para esta série, o treinador da 'Albiceleste' não poderá contar com Emiliano 'Dibu' Martínez, sancionado pela Fifa por "comportamento impróprio e violação dos princípios do fair play", após fazer um gesto obsceno com o troféu da Copa América e de empurrar uma câmera de televisão mais tarde na derrota para a Colômbia.

Ele também teve que fazer mudanças na defesa, já que Cristian Romero cumpriu um jogo de sanção e retornará contra a Bolívia, enquanto Alexis Mac Allister também volta após ficar doente, o que o deixou fora do jogo contra a Venezuela. E no ataque é possível que o técnico possa contar com a volta de Lautaro Martínez para o lugar de Julián Álvarez para acompanhar Messi.

Bolívia empolgada

Afundada há vários dias no fundo da tabela, a Bolívia ganhou fôlego nos últimos dias e chega renovada a Buenos Aires após somar três vitórias seguidas contra Venezuela (4-0), Chile (2-1), primeira vitória como visitante há quase 30 anos, e a Colômbia (1-0), o que lhes permitiu entrar pela primeira vez na zona de classificação direta, subindo agora para o sexto lugar na tabela.

Historicamente, 'La Verde' não se saiu bem na planície do Rio de la Plata, mas recuperou terreno sob o comando do técnico Óscar Villegas, que almeja causar mais um grande impacto, com a missão de conseguir pelo menos um ponto na visita aos campeões mundiais.

O técnico terá que fazer pelo menos duas mudanças forçadas em Buenos Aires com a saída de Jeyson Chura por torção no tornozelo, e a perda de Héctor Cuéllar, expulso contra a Colômbia.

"Vamos jogar bem, tentar fazer as coisas como temos feito, com bom futebol e, a partir disso, conseguir um bom resultado. Estamos tranquilos e muito confiantes", afirmou Villegas após as três vitórias consecutivas.

Possíveis escalações:

Argentina: Gerónimo Rulli - Nahuel Molina ou Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico - Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso e Alexis Mac Allister - Lionel Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Bolívia: Guillermo Viscarra - Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo e Marcelo Suárez - Robson Matheus, Gabriel Villamíl e Ramiro Vaca - Lucas Chávez, Miguel Terceros e Carmelo Algarañaz. Técnico: Óscar Villegas.