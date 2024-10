França vence Bélgica e fica perto das quartas da Liga das Nações

Kolo Muani marcou os gols da França diante da Bélgica - Foto: NICOLAS TUCAT / AFP

A França deu um grande passo rumo à classificação para as quartas de final da Liga das Nações ao vencer a Bélgica nesta segunda-feira (14) por 2 a 1 em Bruxelas, pela quarta rodada do Grupo A2.

Com esses três pontos, e com duas rodadas pela frente, a atual vice-campeã mundial chega aos 9 pontos (3 vitórias e 1 derrota), um a menos que a líder Itália, mas cinco a mais que os belgas (4 pontos).

Israel fecha a chave com nenhum ponto conquistado nas quatro derrotas sofridas, a última nesta segunda-feira diante da 'Azzurra' por 4 a 1.

O atacante do Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani marcou os dois gols dos 'Bleus' (35' e 62'), sendo que o primeiro foi de pênalti, enquanto o centroavante Loïs Openda empatou provisoriamente para os 'Diabos Vermelhos' pouco antes do intervalo com uma cabeçada (45'+4).

A Bélgica poderia ter aberto o placar em um pênalti no primeiro tempo, mas o meio-campista Youri Tielemans errou a cobrança. A equipe comandada pelo técnico Didier Deschamps, por sua vez, terminou o jogo com um homem a menos devido à expulsão de seu capitão, Aurélien Tchouameni, que recebeu o segundo cartão amarelo (76').

"O mais importante era vencer, então a missão está cumprida, seis pontos em seis nesta janela. São três vitórias seguidas", comemorou o meia Matteo Guendouzi.

- Atmosfera carregada -

Esta vitória, a segunda diante da Bélgica neste clássico do futebol europeu nas últimas semanas, traz um pouco de tranquilidade a uma seleção francesa abalada pelas turbulências dos últimos tempos.

Deschamps foi recompensado pela confiança em 'RKM', que não é titular no PSG, mas que marcou a primeira 'dobradinha' pelos 'Bleus'; um pênalti convertido com calma e uma bela cabeçada após um cruzamento de Lucas Digne.

O capitão Kylian Mbappé acompanhou a partida de Madri. O astro publicou uma foto da transmissão televisiva da partida. Mas o atacante se viu no meio de uma tempestade midiática horas antes nesta segunda-feira.

O atacante afirmou ter sido vítima de "fake news" depois de o jornal sueco Aftonbladet ter apontado que a polícia sueca abriu uma investigação por estupro após o astro e seu entorno terem passado por Estocolmo na semana passada.

Um segundo veículo da mídia sueca, o Expressen, afirmou que o próprio jogador é "razoavelmente suspeito" nessa investigação.

Este novo caso 'Mbappé' torna ainda mais pesado o ambiente em torno dos 'Bleus', algo de que Deschamps já se tinha queixado nos últimos dias.

Pelo menos no âmbito futebolístico, a França encara seu futuro imediato com uma vantagem de cinco pontos a mais que a Bélgica e uma vaga nas quartas de final quase garantida.