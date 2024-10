Jogadores do Penta assistem treino da Seleção em Brasília

Os baianos Edílson e Júnior assistem treino da Seleção ao lado do presidente da CBF Ednaldo Rodrigues - Foto: Rafael Ribeiro /

O treinamento da Seleção Brasileira para o jogo contra o Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contou com espectadores ilustres. Os ex-jogadores Edmílson, Júnior, Edilson e Anderson Polga, Pentacampeões mundiais em 2002, assistiram a atividade no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.

Leia mais:

>> Brasil x Peru: onde assistir e prováveis escalações

>> "Sei que está orgulhoso", diz Luiz Henrique ao realizar sonho do pai

Os ex-atletas deram mensagens de força aos atuais jogadores do time canarinho e trocaram ideias com o técnico Dorival Jr. O baiano Edílson enalteceu a oportunidade de estar próximo da Seleção Brasileira e aproveitar o clima de Copa do Mundo.

"Acho muito legal essa relação que temos com a CBF, de abrir as portas para os ex-jogadores que jogavam na Seleção Brasileira e outros também. O Ednaldo faz esse trabalho muito bem, e ficamos muito felizes em ser tão bem recebidos, quando estamos no ambiente de Seleção. É importante passar um pouco do que a gente viveu, da experiência. Nós, como ex-jogadores pentacampeões mundiais, é importante estarmos sempre presentes e mostrando que estamos do lado dos jogadores e da Seleção Brasileira", disse o Capetinha.

Já Edmílson, que atuou em seis jogos do mundial na Ásia, revelou a boa amizade com o treinador Dorival Jr. e se diz confiante no bom trabalho da Seleção diante do Peru.

"É muito legal prestigiar a Seleção Brasileira, agora fora dos campos. Tenho uma amizade muito legal com o Dorival, com a comissão técnica, alguns jogadores e o presidente, estive com ele na CBF em 2015. Acho que a energia da Seleção Brasileira é muito boa. Nós, que tivemos a trajetória de jogador, honramos bastante essa camisa, e vou torcer para essa geração se fortalecer, conseguir essa classificação e lutar pelo hexa", comentou o ex-zagueiro.

O Brasil recebe a visita da seleção peruana nesta terça-feira, 15, às 21h45, na capital federal. Com a vitória de virada na última rodada contra o Chile, o time verde e amarelo ocupa a quarta colocação nas Eliminatórias, com 13 pontos ganhos.