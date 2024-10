"Sei que está orgulhoso", diz Luiz Henrique ao realizar sonho do pai

Luiz Henrique comemora primeiro gol com a camisa da Seleção Brasileira - Foto: Javier Torres | AFP

Autor do gol que garantiu a vitória da Seleção Brasileira sobre o Chile na última quinta-feira, 10, Luiz Henrique vive grande momento em sua carreira. Foi a primeira vez que o atacante do Botafogo marcou com a Amarelinha, com apenas três participações.

Em entrevista à CBF TV, o jogador contou detalhes desse momento especial e revelou lembranças do pai, que tinha o sonho de ver Luiz Henrique defender a Seleção Brasileira, mas faleceu em dezembro de 2022, aos 56 anos.

“A emoção foi muito grande. Foi meu primeiro gol com a camisa da Seleção Brasileira. Quando eu fiz o gol ali, não sabia como comemorar. Fiquei bastante contente junto com a minha equipe. Todo mundo veio comemorar”, disse o atacante.

Liguei para a minha mãe, ficamos na chamada de vídeo com a família, todo mundo contente Luiz Henrique - atacante do Botafogo e da Seleção Brasileira

“Quando fiz o gol, lembrei do meu pai. O sonho dele era me ver vestindo a camisa da Seleção Brasileira, me ver fazer um gol. Então sempre quando eu falo do meu pai eu me emociono, fico contente. Sei que ele está muito orgulhoso lá em cima”, complementou.



Luiz Henrique, assim como toda a delegação brasileira, já está em Brasília para o próximo compromisso pelas Eliminatórias da Copa, contra o Peru, na terça-feira, 15. O confronto está marcado para as 21h45, no Estádio Mané Garrincha.

“Esse jogo é muito importante para a gente. Sabemos que vai ser um jogo também muito difícil, mas estamos vindo de uma vitória importante fora de casa. Vamos fazer de tudo para ganhar, vamos dar o nosso máximo e, se Deus quiser, vamos sair com essa vitória que vai ser importante para a Seleção e para a gente também”, concluiu Luiz Henrique.