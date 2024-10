IZA dá à luz a Nala, sua primeira filha com o jogador Yuri Lima

Grávida, IZA se apresentou no Rock in Rio 2024 - Foto: Divulgação/TIM

Neste domingo, 13, a cantora IZA deu as boas-vindas à sua primeira filha, Nala, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. A informação foi confirmada pela assessoria da artista ao portal gshow na manhã de hoje.



O comunicado detalhou o nascimento: "No dia 13/10/24, às 7:52, nasceu Nala, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, sob os cuidados do médico Dr. Bruno Wunder de Alencar. O parto foi cesariana e tanto a mãe quanto a bebê estão bem."

Em maio, um mês após anunciar a gravidez, IZA e Yuri compartilharam um vídeo do chá-revelação, onde informaram que esperavam uma menina. "Bem-vinda, Nala", escreveu IZA na legenda da publicação, destacando que o nome é uma homenagem à personagem de "O Rei Leão", a qual a cantora dublou na versão em português do filme, lançado em 2019.

Turbulência na relação

Entretanto, a trajetória do casal passou por turbulências. Em julho, IZA anunciou o rompimento com Yuri, revelando: "Ele me traiu. Não acredito que estou falando isso", e pediu privacidade durante um momento tão delicado. "Queria parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem o meu momento, afinal de contas, estou grávida e nunca na minha vida inteira imaginei passar por isso", desabafou.

Recentemente, surgiram rumores de que Yuri estava voltando a frequentar a casa da artista, informação que foi confirmada pela assessoria de IZA. "Yuri voltou a frequentar a casa da IZA. E é algo que as pessoas terão que se acostumar a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar." Contudo, sobre a possibilidade de uma reconciliação, a assessoria manteve o mistério: "Nada a declarar".