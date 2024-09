Juntos? Yuri Lima dá indícios de que reatou com Iza após escândalo

Yuri Lima entregou indícios de volta com Iza - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Yuri Lima deu indícios de que reatou com Iza, semanas depois do polêmico término. O jogador brasileiro foi flagrado numa ligação por videochamada com a famosa e surpreendeu com a intimidade.

De acordo com informações do jornalista Leo Dias, um funcionária de loja em que ele estava ouviu Lima chamar a cantora de “amor” antes de encerrar a ligação.

O jornalista garantiu que ainda não tem a confirmação de que eles reataram, mas que isso deverá ser comunicado pelos dois em breve. Ao colunista, o funcionário também disse que Yuri mostrou para Iza um sapato que lhe daria de presente.

No começo do mês, a equipe da famosa confirmou que Yuri Lima voltou a frequentar a casa da cantora.

Na época, ela comentou que o atleta é o pai da criança que ela espera e possui o direito de acompanhá-la na reta final da gestação.