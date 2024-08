Plateia xinga Yuri Lima em show de Iza e reação da cantora surpreende

Iza durante apresentação na festa de 126 anos do Vasco - Foto: Matheus Lima | Vasco da Gama

O Vasco da Gama comemorou seus 126 anos, na noite desta quarta-feira, 21, com uma grande festa em uma casa de eventos na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O evento foi marcado por diversas apresentações musicais, mas um momento inusitado durante a performance da cantora Iza chamou a atenção do público.

No sétimo mês de gestação de sua filha, que se chamará Nala, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, a cantora foi surpreendida por um coro inesperado da plateia: “Ei, Yuri, vai tomar no c*”. O episódio aconteceu no meio da apresentação, pegando Iza de surpresa.

O relacionamento entre Iza e Yuri Lima chegou ao fim em meados de julho, após a cantora descobrir uma traição por parte do jogador. Desde então, a cantora tem se mantido discreta sobre o assunto, concentrando-se em sua carreira e na chegada de sua primeira filha.

Além de Iza, a festa de aniversário do Vasco da Gama contou com apresentações de outros grandes nomes da música, como Lexa, BK, Kevin O Chris, Delacruz, Tico Santa Cruz e Junior Vianna, garantindo uma noite memorável para os torcedores e convidados.

