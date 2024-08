Libertadores: Botafogo deixa Palmeiras sonhar, segura pressão e avança

- Foto: Divulgação/Conmebol

Líder do Brasileirão e vindo de goleada contra o Flamengo no final de semana, o Botafogo voltou a mostrar seu momento dominante no futebol nacional. Num jogo cheio de fortes emoções no final, o time carioca despachou o Palmeiras da Libertadores, empatando com o Verdão em 2 a 2, no Allianz Parque, combinando 4 a 3 no placar agregado com o jogo de ida.

Os quatro gols da partida foram marcados na etapa final. No primeiro, aos 10 minutos, o Botafogo pressionou a defesa do Palmeiras após um lateral, viu Matheus Martins dividir com Vitor Reis e passar para Savarino, que achou Igor Jesus de cara com Weverton para fazer 1 a 0. O segundo veio num lance de transição rápida, de novo com a participação de Matheus Martins, com belo passe para Savarino, que dessa vez carregou a bola até a área e chutou forte para fazer 2 a 0, aos 17.

O duelo parecia se encaminhar para um triunfo tranquilo, mas de tanto pressionar o Palmeiras diminuiu aos 41, com Flaco Lopez, e empatou três minutos depois, com Rony, fazendo o Allianz virar um caldeirão. O Verdão ainda conseguiu o gol da virada, que levaria a partida aos pênaltis, aos 50, mas o lance foi anulado por toque de mão do zagueiro Gomez, que fizera o tento. Aos 53, ainda houve tempo para Gabriel Menino bater uma falta no travessão de John, antes de o árbitro apitar o fim do jogo.



O time carioca enfrentará na próxima fase o vencedor de São Paulo x Nacional. No domingo, o Bota visita o Bahia, pelo Brasileirão.

Fla e São Paulo

Nesta quinta-feira, 22, é a vez de Flamengo e São Paulo tentarem manter em 100% a classificação dos times brasileiros às quartas de final da Libertadores (exceto pelos confrontos diretos). O Rubro-Negro carioca jogará a sorte contra o Bolívar, na altitude de 3.640 metros de La Paz (BOL), no estádio Hernando Siles, a partir das 21h30. O Fla chega em vantagem por ter vencido o jogo de ida, no Maracanã, por 2 a 0. Assim, em caso de vitória, empate e até derrota por um gol de diferença, o time avançará à próxima fase.

Apesar da boa vantagem, pesa contra a equipe brasileira o desgaste e as várias lesões que acometeram o elenco nas últimas semanas. Por problemas físicos, o técnico Tite não contará com os laterais Viña e Wesley, o meia Arrascaeta e os atacantes Everton Cebolinha, Pedro e Gabigol. Outro desfalque será o volante Allan, que sofre de uma condição congênita que pode trazer consequências em locais de altitude elevada. A boa notícia para o treinador é que De La Cruz e Luiz Araújo, ausentes na goleada sofrida diante do Botafogo no último domingo, estão à disposição.

Já o São Paulo encara o Nacional-URU, às 19h, no Morumbi. Na ida, o Tricolor Paulista empatou em 0 a 0 com o time uruguaio, no Gran Parque Nacional, e depende de uma vitória simples para garantir uma vaga nas quartas de finais.

Na derrota no clássico contra o Palmeiras, o São Paulo ganhou três problemas por lesão: Ferreirinha, Moreira e Patryck, que se juntaram aos já contundidos Erick, Liziero, Pablo Maia e Alisson na lista de desfalques do Tricolor.

Sul-americana

Pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza recebeu o Rosario Central no Castelão, venceu por 3 a 1 (4 a 2 no agregado) e avançou às quartas de final. Lucero, Yago Pikachu e Lucas Sasha balançaram as redes para a equipe da casa, enquanto Facundo Mallo descontou para os visitantes. Com a classificação, o Leão do Pici enfrenta o Corinthians, que desclassificou o Bragantino.

Mais dois times brasileiros tentam vagas nas quartas de final nesta quinta-feira, 22. Às 19h, o Athletico-PR visita o Belgrano, em Córdoba, na Argentina, defendendo a vantagem conquistadas após a vitória por 2 a 1 no duelo de ida, em Curitiba. Já o Cruzeiro recebe o Boca Juniors, às 21h30, no Mineirão, precisando vencer por dois gols de diferença para avançar na competição. Os mineiros foram derrotados no confronto de ida, em La Bombonera, por 1 a 0.