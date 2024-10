RB Bragantino tem desfalques e dúvidas para pegar o Vitória

Elenco do RB Bragantino durante a preparação para enfrentar o Vitória - Foto: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Na luta para escapar da zona de rebaixamento, Vitória e RB Bragantino fazem confronto direto neste sábado, 19, às 16h, no Barradão, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista tem desfalques e dúvidas importantes para o jogo em Salvador.

O técnico português Pedro Caixinha não contará com três atletas por suspensão. O goleiro Cleiton e o atacante Eduardo Sasha por acúmulo de cartões amarelos. Já o zagueiro Lucas se envolveu numa briga com Gabriel Menino após o apito final no empate sem gols com o Palmeiras e acabou expulso de campo.

O número de desfalques do RB Bragantino pode aumentar, já que os atacantes Henry Mosquera e Vitinho estão na condição de dúvida para o jogo. O colombiano sente dores na perna direita, enquanto o segundo está acometido de um incômodo no quadril.

Primeiro time dentro do Z-4, o Leão da Barra ocupa a 17ª colocação, com 29 pontos ganhos. O adversário é o 13º, somando 34 pontos. Se vencer, o Vitória escapa da zona da degola.