Vitória intensifica treino tático visando duelo contra o Bragantino

Treino do Vitória na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Esporte Clube Vitória se reapresentou na tarde desta terça-feira, 15, no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura, dando continuidade à preparação para o confronto contra o Bragantino, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de irem a campo, os atletas passaram por uma sessão de ativação muscular na academia, parte do cronograma habitual da equipe técnica.

No campo Bebeto Gama, o treinador Thiago Carpini liderou um treino tático em campo aberto, simulando um jogo de 11 contra 11, com foco nas estratégias de marcação e posse de bola. Após o tático, os jogadores realizaram uma atividade de finalização, buscando aprimorar a eficiência ofensiva.

Ainda em processo de recuperação, o atacante Osvaldo permaneceu na academia, seguindo a programação estabelecida pelo departamento médico. O meia-atacante Gabriel Santiago, que está em fase de transição, participou parcialmente das atividades no campo, em uma movimentação controlada. Os laterais Patric Calmon e Willean Lepo seguiram com seus respectivos tratamentos.

O elenco rubro-negro retorna aos treinamentos na tarde desta quarta-feira, 16, na Toca do Leão. A equipe continua sua preparação para o duelo contra o Bragantino, marcado para sábado, 19, às 16h, no Barradão.