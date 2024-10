Adversário do Vitória, Lincoln brilha em ação solidária fora de campo

Lincoln e sua esposa, Adriana Müller - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Próximo adversário do Vitória no Brasileirão, o Red Bull Bragantino conta com o brilho do meia Lincoln para conquistar resultados dentro das quatro linhas. Fora delas, o jogador e sua esposa, Adriana Müller, chamam a atenção pelas ações de solidariedade em Bragança Paulista, interior de São Paulo.

Transformando-se em super-heróis, o casal está à frente da ONG "Craque Pela Vida", que tem realizado um trabalho transformador, promovendo felicidade e esperança para crianças carentes e especiais.

Leia mais:

>> Dupla Ba-Vi tem aproveitamento parecido em pós data Fifa

>> Brasil recebe o Peru e vê oportunidade de alívio nas Eliminatórias

>> Fifa é denunciada por sindicatos e ligas devido ao calendário



Recentemente, Lincoln e Adriana participaram do projeto social "Os Heróis da Vida", onde promoveram alegria para os pequenos. Adriana, com seu traje de Mulher-Maravilha, levou sorrisos a um garoto especial durante sua festa de aniversário. “A magia de ver o brilho nos olhos das crianças é indescritível. Para mim, cada momento, cada sorriso, é uma recompensa que dinheiro nenhum pode comprar”, compartilhou a 'super-heroína'.

A presença de Lincoln, vestido com a camisa do Red Bull Bragantino, só aumentou a alegria do jovem, que sempre lembrará do momento com felicidade. O jogador, não muito diferente, também destacou a ação e se mostrou emocionado.

Lincoln Henrique e Adriana Müller em ação de solidariedade | Foto: Divulgação | Adriana Müller

“Foi um momento mágico, e saber que fazemos a diferença na vida deles é tudo que importa”, disse Lincoln.



Entretanto, de acordo com Lincoln e Adriana, as ações não irão parar por aí. O casal tem planos de ampliar o alcance de suas iniciativas, ajudando escolas de futebol de baixa renda e outras comunidades necessitadas. Eles já levaram sua solidariedade para as vítimas das enchentes no Sul, estado natal de ambos, como participaram de ações humanitárias após o devastador terremoto na Turquia, onde fizeram sua parte para auxiliar as vítimas e os desabrigados.