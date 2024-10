Dupla Ba-Vi tem aproveitamento parecido em pós Data Fifa; saiba

Jogadores do Bahia e do Vitória comemorando - Foto: Letícia Martins/ EC Bahia e Victor Ferreira/ EC Vitória

Com a pausa do Campeonato Brasileiro da Série A, em meio a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, os atletas da dupla Ba-Vi voltarão a campo descansados e com ajustes feitos, visando uma sequência positiva na reta final do campeonato. Apesar de ocuparem posições bem diferentes na tabela, o aproveitamento de Bahia e Vitória é parecido em período de pós Data Fifa.

Na pausa de setembro, quando a Seleção Brasileira venceu o Equador e perdeu para o Paraguai, as equipes da capital baiana tiveram duas semanas sem jogos, aproveitando o momento para recuperação dos seus atletas e ajustes dentro de campo.

Leia mais:

>>Maior competição da capoeira, VMB distribui R$100 mil em premiações

>>Com Messi recuperado, Argentina recebe Bolívia; saiba onde assistir

>>Sem citar Mbappé, MP da Suécia confirma investigação por estupro

Após o período, pela 26ª rodada do Brasileirão, a festa no estado foi total, tendo em vista que as duas equipes conseguiram somar três pontos. Enquanto o Leão derrotou o Atlético-Go, fora de casa, por 2x0, o Esquadrão aplicou 3x0 diante do Atlético-MG, fazendo a felicidade dos torcedores presentes na Arena Fonte Nova.

Na sequência, o desempenho das equipes foi bem parecido. Em quatro jogos, o Vitória venceu dois, empatou um e perdeu outro, tendo um aproveitamento de 58,33%, melhor do que todo o restante da competição, que é de 29,33%. Atualmente, o rubro-negro é o 17º colocado, com 29 pontos somados.

Do lado tricolor, nos quatro jogos após a pausa, foram dois triunfos e duas derrotas, um aproveitamento de 50%. O desempenho é bem regular se analisado com os outros 25 jogos da competição, já que possui 52% no aproveitamento dos pontos. O Esquadrão luta pela vaga à Libertadores, tendo em vista que é o 7º colocado, com 45 pontos.

Vitória após a Data Fifa de setembro:

Atlético-GO 0 X 2 Vitória

Vitória 1 X 0 Juventude

Internacional 3 X 1 Vitória

Atlético-MG 2 X 2 Vitória

Bahia após a Data Fifa de setembro:

Bahia 3 X 0 Atlético-GO

Fortaleza 4 X 1 Bahia

Bahia 1 X 0 Criciúma

Bahia 0 X 2 Flamengo

Desta vez, em busca de manter o aproveitamento positivo, o Vitória entra em campo contra o Bragantino, pela 30ª rodada do Brasileirão, no sábado, 19, com bola rolando no Barradão a partir das 16h. O Bahia, por sua vez, viaja para Belo Horizonte, onde enfrentará o Cruzeiro no Mineirão, às 21h da sexta-feira, 18.