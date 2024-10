Maior competição da capoeira, VMB distribui R$100 mil em premiações

Atletas consagrados de diversas partes do mundo participaram do evento - Foto: Divulgação

Em busca do cinturão oficial da capoeira, atletas da modalidade participam da oitava edição do VMB 8 (Volta do Mundo Bambas), que está sendo realizado em Brasilia entre os dias 11 e 15 de outubro. O evento é considerado como a maior competição de capoeira em alta performance do mundo. A edição marcou o retorno de dois consagrados capoeiristas no MMA, Cezar Mutante e Serginho Moraes.

Na disputa pelo recém criado cinturão da categoria peso-leve no card masculino estiveram os atletas Lucas Furacão (Marília-SP) e Doiny Borracha (Estados Unidos). A categoria foi projetada para desafiar atletas de alta performance que pretendem testar as habilidades em um cenário competitivo.

Já no card feminino a disputa acirrada foi entre Eláiny Malvada (Teresina-PI), que desafiou Joyce Boneca (Rio das Ostras-RJ).

O evento contou com palestras e oficinas para alunos de escolas públicas e Vilas Olímpicas, e teve também lutas infanto-juvenis. O VMB já foi realizado em locais como Gotemburgo, Califórnia e nos Estados Unidos.

"Foi uma temporada maravilhosa para o VMB. Resgatamos atletas que a capoeira tinha perdido para outras modalidades. Já realizamos outras edições internacionais com sucesso, e agora e tivemos nessa oitava edição a grande final histórica", disse Saverio Scarpati, mestre de capoeira e diretor-executivo do VMB.

A realização foi do Instituto Movimento Inova, Supervisão do VMB e parceria da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal.