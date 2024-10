Neymar no Arsenal? Entenda situação do craque brasileiro

Neymar celebra gol com a camisa da Seleção Brasileira - Foto: Carl de Souza/AFP

Neymar Jr. foi o assunto da vez nas redes sociais após, no último domingo, 12, o craque brasileiro aparecer em um campeonato de boxe no Oriente Médio ao lado do lendário produtor do esporte, Frank Warren, que fez uma proposta audaciosa: um convite para atuar pelo seu clube do coração, o Arsenal. A publicação logo viralizou e empolgou a torcida. [Veja vídeo]

Apesar de não haver conversa alguma entre os Gunners e o brasileiro, a publicação viralizou. Isso porque Neymar tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2025 , está cada vez mais próximo de retornar aos gramados e, caso não renove, logo poderá assinar um pré-contrato com qualquer time.

Frank Warren (promotor de boxe):



🎙️ "Ele está vindo para a Inglaterra e jogara pelo Arsenal"



Neymar: 🎙️ "voltei, voltei"



pic.twitter.com/JkZajwNRzQ — njdeprê - marlon (@njdmarlon) October 13, 2024

Fora desde outubro de 2023, quando se lesionou o joelho na partida entre a Seleção Brasileira e o Uruguai, Neymar já voltou a treinar com bola e pode ter seu retorno com a amarelinha já na partida entre Brasil e Uruguai no dia 19 de novembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, na Arena Fonte Nova.