Técnico passa período no Vitória e elogia Carpini: "Muitas ideias"

Rodrigo César (no centro) posa com Carpini e auxiliares - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Atual campeão capixaba pelo Rio Branco, o jovem técnico Rodrigo César, de 36 anos, concluiu o curso para obtenção da licença A da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além do novo certificado, o profissional pôde vivenciar a rotina do Bahia e do Vitória.

Ao todo, foram 20 dias em Salvador e Rodrigo aproveitou a oportunidade para adquirir conhecimentos e seguir evoluindo em sua carreira. Ele elogiou o treinador Thiago Carpini e toda a comissão técnica do Vitória.

“Esse período foi muito bacana, semana muito rica. A gente poder estar participando do dia a dia de um clube da Série A do Brasileirão, outra realidade, é estar se atualizando. Muitas coisas que foram feitas, a gente já faz no nosso dia a dia também. Isso foi importante, nos dá cada vez mais confiança de seguir trabalhando”, comentou Rodrigo sobre sua experiência com o Vitória.

O Thiago Carpini foi muito bacana comigo, sua comissão muito atenciosa, trocamos muitas ideias sobre futebol Rodrigo César - técnico da Desportiva Ferroviária-ES

“Foram 20 dias muito importantes para a sequência do meu trabalho, da minha formação como treinador, a gente sempre está buscando novos conhecimentos, aperfeiçoando cada vez mais na profissão. Foram 20 dias de muito ganho e a gente espera seguir evoluindo na carreira como vem a acontecer nos anos anteriores”, complementou.

Rodrigo César posa ao lado de Rogério Ceni | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na temporada 2025, Rodrigo César vai comandar a Desportiva Ferroviária no Campeonato Capixaba. O clube não se classificou para a Série D do Brasileirão e nem para a Copa do Brasil, já que na edição deste ano do estadual foi eliminado nas quartas de final.