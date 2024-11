Interessa ao Vitória? Fluminense recebe o Athletico em rodada atrasada

Duelo entre Vitória e Fluminense no 1º turno - Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória

Na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A, o Fluminense recebe o Athletico-PR, pela 17ª rodada da competição, nesta terça-feira, 22. O confronto é marcado pela necessidade de pontuar dos dois times, tendo em vista que o tricolor carioca está na 15ª colocação, com 33 pontos, e o Furacão na 18ª, com 31 pontos.

O duelo interessa o Vitória, que é o 16º e enfrenta o Fluminense no próximo sábado, 26, pela 31ª rodada do Brasileirão. Analisando o melhor cenário, a torcida rubro-negra deve torcer para o empate, o que mantém o Furacão atrás e o Flu com uma distância pequena.

O placar em igualdade leva o Athletico a casa dos 32 pontos, mesma pontuação do Leão, que tem uma vitória a mais. Os cariocas, no entanto, vão aos 34 pontos e chegam na 13ª colocação.

Porém, com o confronto entre Vitória e Fluminense no Barradão, em caso de resultado positivo, o Leão abre uma boa vantagem do Z-4, podendo terminar a rodada da 13ª colocação, com 35 pontos. Para isso, além de vencer, precisa torcer contra o Juventude, que enfrenta o Flamengo, e o Bragantino, que recebe o Botafogo.

O duelo entre Fluminense e Athletico ocorre no estádio do Maracanã, com previsão de início para às 19h. A partida terá transmissão no Premiere.