Atletas de remo vítimas de acidente terão velório coletivo em Pelotas

Equipe do Remar para o futuro - Foto: Divulgação/ @centroportugues_pel

Um acidente trágico comoveu o país na madrugada desta segunda-feira, 22, vitimando nove pessoas, sendo sete atletas do Projeto Remar para o futuro, um coordenador e o motorista da van que transportava a equipe. A cerimônia do velório será nesta terça-feira, 22, na sede campestre do clube de remo Centro Português 1º Dezembro, em Pelotas (RS), às 16h.

O acidente ocorreu na BR-376, em Guaratuba(PR), quando retornavam do Campeonato Brasileiro em São Paulo. O translado dos corpos foi feito pela Força Aérea Brasileira (FAB), que chegou à Pelotas, no Rio Grande do Sul, na madrugada desta terça-feira.

Leia mais:

>>Real Madrid recebe Dortmund em reedição da última final da Champions

>>Supercomputador prevê Vitória rebaixado e Bahia em 7º no Brasileirão

>>De volta após um ano lesionado, Neymar comemora reestreia: "Feliz"

As vítimas foram identificadas como Samuel Benites Lopes (15 anos), Henry da Fontoura Guimarães (15 anos), João Pedro Kerchiner (17 anos), Helen Belony (20 anos), Nicoli Cruz (15 anos), Angel Souto Vidal (16 anos), Vitor Fernandes Camargo (17 anos), o coordenador Oguener Tissot (43 anos) e o motorista Ricardo Leal da Cunha (52 anos).

João Pedro Milgarejo, de 17 anos, foi o único sobrevivente do acidente. O atleta teve poucas escoriações e nenhuma lesão grave. O jovem foi encaminhado a um hospital em Santa Catarina e já recebeu alta.