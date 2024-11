Nove membros de equipe de remo morrem após van ser atingida por carreta

Os corpos das vítimas ficaram presos abaixo da carreta com o container - Foto: Corpo de Bombeiros

Nove pessoas que faziam parte de uma equipe de remo morreram após uma carreta tombar sobre uma van em que eles estavam. O acidente aconteceu na BR-376, por volta das 21h40 de domingo, 20, em Guaratuba, no litoral do Paraná. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um adolescente de 17 anos foi resgatado com ferimentos leves e foi levado para o Hospital São José, em Joinville (SC). O motorista da carreta também foi socorrido para a unidade de saúde. Boletim do hospital divulgado na manhã desta segunda-feira, 21, indica que o estado de saúde dos dois é estável.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van com os atletas saiu de São Paulo e tinha como destino o município de Pelotas, no Rio Grande do Sul. No acidente, a carreta perdeu os freios e colidiu na traseira da van, que bateu em outro carro e foi arrastada para fora da pista. O caminhão então tombou sobre a van.

Os corpos das vítimas ficaram presos abaixo da carreta com o container e foi necessário um guindaste para içar a carreta. Os corpos das vítimas serão encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba.

A Prefeitura de Pelotas decretou luto oficial de sete dias por conta do acidente. O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite manifestou pesar pelas mortes. "Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande ao topo em uma competição de grande relevância nacional", disse.