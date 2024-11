Trio elétrico capota e deixa três pessoas mortas em Pernambuco

Acidente ocorreu neste domingo, 20. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um trio elétrico capotou no município de Machados, em Pernambuco, deixando três pessoas mortas e seis feridas. O acidente aconteceu em um trecho da rodovia PE-089, conhecido como Curva da Pedra, neste domingo, 20.

Quatro dos seis pacientes feridos deram entrada no hospital em estado grave. Desses, dois ainda estão com traumas graves, mas seguem sendo acompanhados, de acordo com nota da equipe médica.

Acidente deixou três mortos e seis feridos | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em nota, o prefeito de Machados, Juarez da Banana, lamentou o incidente "É com tristeza que recebo a notícia do acidente com o Trio Zeus, e o falecimento de três dos componentes, além dos seis feridos, que nesse momento recebem todos os cuidados necessários de uma equipe de seis médicos, quatro enfermeiros e técnicos preparados para realizar os procedimentos necessários até a remoção para outros hospitais. Agradeço também o apoio dos municípios vizinhos", disse.