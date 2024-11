Vídeo: PMs agridem pessoas ao lado de caixão durante velório

Agentes policiais agrediram várias pessoas no local - Foto: Reprodução

O velório de dois jovens terminou em confusão em Bauru, no interior de São Paulo, neste sábado, 19. Agentes policiais entraram no local e agrediram algumas pessoas.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil de São Paulo informou que a Polícia Militar instaurou um inquérito para apurar a conduta dos policiais envolvidos e adotar todas as medidas cabíveis.

Veja também:

>>>Bebê de 8 meses é retirada do próprio velório após mexer a mão

>>>Corpo de mulher que decapitou filho é violado em cemitério

Em vídeo, é possível ver o momento em que agentes policiais estão no local do velório. Um deles empurra um homem de camiseta preta. Outro agride outro homem de camiseta branca com um cassetete. Durante a ação policial, é possível ouvir muita gritaria no local.

Uma das mulheres chega a questionar um dos agentes. Dois agentes chegam a puxar uma mulher pelo cabelo e a jogam no chão, que parece se sentir mal no momento. Ela, que veste a mesma camiseta, com a imagem de um dos jovens mortos, que um jovem grita: “Bryan, Bryan”.

Este está sendo segurado por dois agentes policiais. Um deles chegou a dar um tapa em seu rosto. No entanto, não há informação do grau de familiaridade dele com a mulher, nem com os dois jovens que estão sendo velados no momento.

Morte de jovens

O velório que aparece nas imagens é de dois homens de 18 anos e 22 anos, que morreram em um confronto com policiais militares na noite de quinta-feira, 17, na Rua João Camilo, no bairro Jardim Vitória, em Bauru.

>>>Polícia identifica suspeito de atentado contra prefeito

>>>Homem simula blitz para pedir namorada em casamento: 'Bêbado de amor'

De acordo com a Polícia Civil, agentes realizavam operação na comunidade do Jardim Vitória quando foram surpreendidos por criminosos, que atiraram contra a equipe.

“Houve a intervenção e os suspeitos foram atingidos. O resgate foi acionado e constatou os óbitos no local”, diz em nota. Foram apreendidas porções de entorpecentes e armas.