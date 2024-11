Homem simula blitz para pedir namorada em casamento: 'Bêbado de amor'

Pedido de casamento com blitz foi compartilhado nas redes sociais - Foto: Reprodução/TikTok

Um noivo usou a criatividade para um pedido de casamento surpresa. O jovem Moisés da Silva, 21, apresentou a aliança para Eduarda Monteiro, 20, após ser abordado em uma 'blitz' na cidade de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul.

O momento foi organizado com a ajuda de guardas da fiscalização de trânsito, que fizeram uma espécie de "teatro" para tornar a ideia de Moisés possível.

No vídeo, gravado no último dia 11, Eduarda não esconde a surpresa com o pedido de casamento inusitado. Enquanto Moisés faz o teste do bafômetro, os guardas conversam com a noiva, em tentativa de distração.

Após fazer o teste do bafômetro, o jovem volta falando que "amor, deu positivo para embriaguez, mas na verdade estou embriagado de amor por ti". Veja o momento do pedido que terminou com final feliz para o casal.

O vídeo já soma mais de 2,6 milhões de visualizações e 240 mil curtidas.