19/10/2024 às 16:39 • Atualizada em 20/10/2024 às 8:33
BRASIL
Corpo de mulher que decapitou filho é violado em cemitério
Ela estava internada no hospital, onde permaneceu sob vigilância até o seu falecimento

Quando os policiais chegaram ao local, a mãe do menino estava com uma faca na mão e a cabeça do filho no colo - Foto: Reprodução

O corpo da mulher que esfaqueou, matou e decapitou o próprio filho, de apenas 6 anos, foi violado e queimado por populares no cemitério da cidade de Itambé, Pernambuco. O caso aconteceu durante a noite de sexta-feira e a madrugada deste sábado, 19. Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos, estava internada desde 20 de setembro, data do crime, no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde teve uma piora de quadro de saúde e morreu na madrugada da última quinta-feira, 17. Ela foi atingida por tiros disparados por policiais militares. Eles tentaram conter a mãe em aparente surto psicótico. Maria estava com uma faca na mão e a cabeça do filho no colo. Ainda segundo as informações da investigação policial, no local do crime, um apartamento localizado em João Pessoa, na Paraíba, foram encontrados vídeos de rituais satânicos de decapitação, além de um gato que estava machucado. A Polícia Civil investiga os autores da violação do corpo da mulher que matou o próprio filho.

