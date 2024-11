Bebê de 8 meses é retirada do próprio velório após mexer a mão

Cristiano Santos é pai da bebê de 8 meses - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma bebê de 8 meses foi retirada do próprio velório após suspeitarem de sinais vitais após a criança mexer a mão, em Correia Pinto, na Serra de Santa Catarina, na noite deste sábado, 19. A criança tinha sido internada na Fundação Hospitalar Faustino Riscarolli, e seu velório foi no cemitério São José, na cidade catarinense.

O proprietário da funerária recebeu uma ligação de uma pessoa que afirmava acreditar que a criança estava viva. Então ele indicou que acionasse o Corpo de Bombeiros ou o hospital onde a criança tinha sido internada.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 19h. Os bombeiros constataram que os batimentos da bebê eram fracos. Além disso, a corporação fez um teste nas pernas da bebê, e elas não apresentavam rigidez.

Por isso, a criança foi levada de volta ao hospital. Ao chegarem ao local, foram feitos novos testes, que resultaram em saturação do oxigênio. Em seguida, foi feito exame de eletrocardiograma, que não detectou sinais elétricos.

Em nota, a Prefeitura de Correia Pinto informa que a criança chegou a ser levada novamente para o hospital pelo Corpo de Bombeiros Municipal, que relataram que a criança estava com sinais de saturação. “A equipe médica, mais uma vez, atendeu a criança e foi constatado o óbito”, diz a nota.

De acordo com o documento, a Diretora Geral da Fundação Hospitalar Faustino Riscarolli acionou o Instituto Geral de Perícias (IGP), que realizará a análise e emitirá o laudo conclusivo no prazo de aproximadamente 30 dias.

Confira nota completa da Prefeitura de Correia Pinto:

A Prefeitura de Correia Pinto, por meio da Fundação Hospitalar Faustino Riscarolli, se solidariza com a familia de Kiara Crislayne de Moura dos Santos neste momento de dor e esclarece que a paciente deu entrada no hospital por volta das 3 horas do dia 19 de outubro de 2024. O atendimento foi realizado pela equipe plantonista, que constatou o óbito da criança.

Mais tarde no mesmo dia, por volta das 19 horas, a criança foi novamente trazida ao hospital pelo Corpo de Bombeiros Municipal, com relato de sinais de saturação. A equipe médica, mais uma vez atendeu a criança, e foi constatado o óbito.

Diante dessa situação, a Diretora Geral da Fundação Hospitalar Faustino Riscarolli prontamente acionou o Instituto Geral de Perícias (IGP), que realizará a análise e emitirá o laudo conclusivo no prazo de aproximadamente 30 dias.

A Prefeitura de Correia Pinto reitera o seu compromisso em proporcionar o melhor atendimento para todos os cidadãos, e reforça que, em nenhuma circunstância, qualquer profissional pode emitir atestados ou declarações sem a devida constatação das condições do paciente. Além disso, todos os profissionais de saúde são constantemente orientados e treinados, garantindo que a vida e o bem-estar das pessoas sejam sempre a prioridade.