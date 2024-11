Criança que matou 23 animais afirma que não foi a primeira vez

caso aconteceu no último dia 12, no Paraná - Foto: Reprodução

A criança de apenas 9 anos, que massacrou 23 animais em uma fazendinha de um hospital veterinário, na cidade de Nova Fátima, no Paraná, no último domingo, 13, revelou que já havia maltratado outros bichinhos anteriormente.

Segundo a veterinária Brenda Rocha Almeida Cianciosa, em entrevista ao Portal Metrópoles, o menino comentou que já tinha realizado outros casos de maus-tratos, mas não soube explicar o motivo por trás da crueldade.



Apesar da brutalidade do ato, a veterinária explicou que não espera a punição da criança, mas acredita que o importante é que haja um tratamento adequado para cuidar do garoto.

“Espero que as autoridades competentes consigam oferecer o apoio necessário ao autor. Não queremos punição, pois isso não trará os animais de volta”, declarou.

Como ocorreu o crime

O menino havia visitado a fazendinha em sua inauguração no sábado, 12. Já no domingo, câmeras de segurança flagraram a criança entrando no local e matando 20 coelhos e 3 porquinhos-da-índia.

O garoto esquartejou, mutilou e arremessou os animais em uma ação que durou cerca de 40 minutos.