VÍDEO: criança de 9 anos invade hospital veterinário e mata 23 animais

Uma criança de 9 anos pulou o muro de um hospital veterinário, localizado na cidade de Nova Fátima, no norte do Paraná, e matou 23 animais de pequeno porte. O caso aconteceu na noite de domingo, 13. A fazendinha havia sido inaugurada um dia antes. A ação foi flagrada por câmeras de seguranças.

Conforme a Polícia Militar, o proprietário do hospital veterinário acionou a equipe após encontrar mais de 15 coelhos mortos, além de outros animais soltos pela fazendinha. Após olhar as câmeras de segurança, ele viu que a criança entrou no local acompanhado de um cachorro. As imagens mostram os animais sendo maltratados por cerca de 40 minutos. Alguns bichos chegaram a ser arremessados contra a parede, e outros tiveram as patas arrancadas. As imagens são fortes, por isso a reportagem optou por não mostrar vários trechos.