Seis pacientes são infectados com HIV após transplante de órgãos

CENTRAL DE TRANSPLANTE VOLTA A FAZER ALERTA SOBRE FALTA DE DOADORES DE ÓRGÃOS NO ESTADO Na foto: Sala de hemodiálise do Hospital Geral Roberto Santos Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE Data: 09/12/2023 - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério Público estão investigando a contaminação de seis pacientes transplantados no Rio de Janeiro, que contraíram o vírus HIV após receberem órgãos. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) confirmou, nesta sexta-feira, 11, os casos e declarou que a situação é inédita.

Segundo a secretária estadual de saúde, Cláudia Mello, "esta é uma situação sem precedentes". O problema foi descoberto em 10 de setembro, quando um dos pacientes transplantados apresentou sintomas neurológicos e testou positivo para HIV. O paciente não era portador do vírus antes do procedimento cirúrgico.

Leia também:

>> Adolescente estuprada e esfaqueada em Barreiras acorda do coma

>> Operação do Ibama tem prisão por porte ilegal de armas e tráfico de animais

>> Anvisa divulga propostas de advertência para derivados do tabaco

A investigação revelou que os órgãos transplantados vieram de um único doador, e, após a análise das amostras, outros dois casos de contaminação foram confirmados. Mais recentemente, há cerca de uma semana, outro paciente receptor de órgãos testou positivo para o HIV, totalizando seis infectados.

Os órgãos doados passaram por testes no PCS Laboratórios, localizado em Nova Iguaçu (RJ). No entanto, a Anvisa descobriu que o laboratório não tinha kits adequados para a realização dos exames de sangue e não apresentou comprovação de compra desses materiais. A suspeita é de que os testes foram forjados, levantando sérias dúvidas sobre a segurança dos processos adotados pelo laboratório.

A contratação emergencial do PCS Laboratórios foi realizada pela Fundação Saúde, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, devido à sobrecarga do Hemorio, que usualmente realiza esses testes. A situação gerou grande preocupação, e as investigações seguem em curso para apurar a responsabilidade pelo ocorrido.