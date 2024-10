Operação do IBAMA tem prisão por porte ilegal de armas e tráfico de animais - Foto: Divulgação

Uma operação nacional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em conjunto com a Polícia Militar da Bahia (PMBA) prendeu na quinta-feira, 10, um homem por porte ilegal de armas e tráfico de animais silvestres na cidade de Biritinga, próximo a Serrinha.

A Operação Feira Virtual começou no dia 3 de outubro, com foco em coibir atividades de venda ilegal realizadas em plataformas digitais e em grupos de conversa por aplicativos, na Bahia, Pernambuco e Distrito Federal. No estado, foram apreendidas uma pistola de calibre restrito .40, 10 munições restritas de 9mm e 10 munições restritas de .40, além de uma arara canindé, um cardeal e oito jabutis.

Segundo o Ibama, a operação recebeu uma denúncia de comercialização ilegal de animais silvestres na internet e realizou uma visita ao imóvel mencionada na acusação. Chegando no local, a equipe foi recebida pela companheira do suspeito que mostrou o local onde a arma estava escondida. Na operação também foram encontrados dez animais silvestres.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado um auto de prisão em flagrante. Segundo o Ibama, a posse da arma de calibre restrito é crime inafiançável e resultou na prisão do suspeito que aguarda a audiência de custódia nesta sexta, 11.

"É preciso cessar essa cultura de criação de animais silvestres em cativeiro, muitos deles não têm nenhum tipo de rastreamento, sem nenhum tipo de controle e infelizmente isso ocasiona em tratamento de forma inadequada desses animais porque eles precisam ter todo um suporte de veterinária, uma base nutricional diferenciada e, não raros casos, também identificamos espécies em extinção", disse Bruno Martinez, superintendente do Ibama na Bahia.



Em Brasília (DF), os agentes do Ibama apreenderam em uma feira turística da cidade, cocares e peças feitas com penas de aves silvestres, que seriam comercializadas ilegalmente. O responsável foi multado em R$ 23 mil por tentar vender os itens, o que é proibido por lei.



A equipe de Fiscalização e Inteligência do Ibama vem monitorando anúncios de a venda ilegal de animais silvestres nas redes sociais em aplicativos de conversa. Os animais resgatados durante a operação foram encaminhados para os Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, onde irão passar por avaliação de saúde e comportamento.

O objetivo é garantir que, após o processo de reabilitação, aqueles que apresentam boas condições possam ser devolvidos ao seu habitat, contribuindo para a preservação das espécies e o equilíbrio dos ecossistemas. Nos últimos cinco anos, os Centros de Triagens de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama já receberam mais de 116 mil animais apreendidos, sendo 23.628 em 2023 e 14.006 em 2024 (até o momento).



“O nosso objetivo nessas operações ao menos é mitigar essas ações, práticas delituosas envolvendo a fauna brasileira, que é tão preciosa e admirada por todo mundo”, concluiu o superintendente.